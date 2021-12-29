«Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером команды Хохлачевым

Соглашение с 28-летним форвардом и одним из самых успешных воспитанников «Спартака» последних лет продлено на два сезона. Хохлачев также является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Александр Хохлачев — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний “Спартак”. Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра. Эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — отметил спортивный директор команды Роман Беляев.