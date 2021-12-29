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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером команды Хохлачевым

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Хохлачевым, сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 28-летним форвардом и одним из самых успешных воспитанников «Спартака» последних лет продлено на два сезона. Хохлачев также является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Александр Хохлачев — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний “Спартак”. Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра. Эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — отметил спортивный директор команды Роман Беляев.

В составе «красно-белых» Хохлачев провел 247 матчей, набрав 165 (69+96) очков и являясь одним из лучших бомбардиров клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В нынешнем сезоне на счету форварда 32 (14+18) очка в 43 матчах.

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