КХЛ второй раз подряд отменила Матч звезд из-за пандемии

КХЛ приняла решение о переносе на 2023 год Недели звезд хоккея и Матча звезд, которые должны были состояться с 8 по 16 января в Челябинске, сообщается на сайте лиги.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг», — говорится в сообщении.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «для лиги это было непростое, тяжелое решение — к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры».

«Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий “пузырь” после прилета, что противоречит духу мероприятия», — сказал Морозов.