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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА обыграл «Адмирал» во второй раз в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Адмирал».

Адмирал
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Источник: ХК СКА
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Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Павел Макаренко и Джош Кестнер. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство, ассисты оформили Михаил Воробьёв и Мэт Робинсон. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 3 января во Владивостоке сыграет с «Амуром». СКА 4 января в Мытищах встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут 26 декабря.

Адмирал
1:3
1:0, 0:2, 0:1
СКА
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