СКА обыграл «Адмирал» во второй раз в сезоне

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Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Павел Макаренко и Джош Кестнер. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство, ассисты оформили Михаил Воробьёв и Мэт Робинсон. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.