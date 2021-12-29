«Металлург» и «Трактор» стали первыми командами, вышедшими в плей-офф КХЛ

Встреча регулярного чемпионата, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1) в пользу «Ак Барса». В составе победителей голами отметились Артем Галимов (4-я и 54-я минуты), Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев забил Павел Куликов (59). Форвард гостей Артем Лукоянов отметился двумя передачами и преодолел отметку в 100 голевых передач в КХЛ.
Благодаря победе «Ак Барса» «Металлург» (66 очков) и «Трактор» (65), идущие на первом и втором местах в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, вышли в плей-офф.
«Ак Барс» поднялся на третью строчку, набрав 60 очков в 44 матчах, «Автомобилист», потерпев шестое поражение подряд, идет девятым (40 очков, 44 игры).