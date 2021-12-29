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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» и «Трактор» стали первыми командами, вышедшими в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» стали первыми командами, вышедшими в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря победе казанского «Ак Барса» над екатеринбургским «Автомобилистом».

Металлург
Трактор
Автомобилист
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1) в пользу «Ак Барса». В составе победителей голами отметились Артем Галимов (4-я и 54-я минуты), Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев забил Павел Куликов (59). Форвард гостей Артем Лукоянов отметился двумя передачами и преодолел отметку в 100 голевых передач в КХЛ.

Благодаря победе «Ак Барса» «Металлург» (66 очков) и «Трактор» (65), идущие на первом и втором местах в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, вышли в плей-офф.

«Ак Барс» поднялся на третью строчку, набрав 60 очков в 44 матчах, «Автомобилист», потерпев шестое поражение подряд, идет девятым (40 очков, 44 игры).

Автомобилист
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Ак Барс
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