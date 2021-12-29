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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» завершил год поражением от «Салавата Юлаева»

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в последнем матче в году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 1:2.

Первый период остался за гостями, которые усилиями Сергея Шмелева на 12-й минуте открыли счет.
После перерыва «Барыс» сумел отыграться — отличился Линден Вей (23-я). Однако спустя четыре минуты все тот же Шмелев оформил дубль и вновь вывел «Юлаев» вперед.

Следующий матч «Барыс» проведет уже в новом году — 3 января примет рижское «Динамо».

Барыс
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Салават Юлаев
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