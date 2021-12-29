«Барыс» завершил год поражением от «Салавата Юлаева»

Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 1:2.

Первый период остался за гостями, которые усилиями Сергея Шмелева на 12-й минуте открыли счет.

После перерыва «Барыс» сумел отыграться — отличился Линден Вей (23-я). Однако спустя четыре минуты все тот же Шмелев оформил дубль и вновь вывел «Юлаев» вперед.