«Барыс» завершил год поражением от «Салавата Юлаева»
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в последнем матче в году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в последнем матче в году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 1:2.
Первый период остался за гостями, которые усилиями Сергея Шмелева на 12-й минуте открыли счет.
После перерыва «Барыс» сумел отыграться — отличился Линден Вей (23-я). Однако спустя четыре минуты все тот же Шмелев оформил дубль и вновь вывел «Юлаев» вперед.
Следующий матч «Барыс» проведет уже в новом году — 3 января примет рижское «Динамо».