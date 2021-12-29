«Барыс» ушел на новый год в зоне плей-офф КХЛ

Этому поспособствовал казанский «Ак Барс», который в Екатеринбурге разгромил местный «Автомобилист» со счетом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

Благодаря этой победе «барсы» набрали 60 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (40) остался на девятой строчке. «Барыс, несмотря на домашнее поражение от “Салавата Юлаева” (1:2), с 42 очками остался на восьмом месте на “Востоке”. Уфимцы (59) же идут четвертыми.