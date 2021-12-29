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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» ушел на новый год в зоне плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» завершил год в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Этому поспособствовал казанский «Ак Барс», который в Екатеринбурге разгромил местный «Автомобилист» со счетом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

Благодаря этой победе «барсы» набрали 60 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (40) остался на девятой строчке. «Барыс, несмотря на домашнее поражение от “Салавата Юлаева” (1:2), с 42 очками остался на восьмом месте на “Востоке”. Уфимцы (59) же идут четвертыми.

Барыс
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Салават Юлаев
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