«Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

В составе красно-белых шайбы забросили Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60), у ярославцев отличились Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46). Квартальнов забросил вторую шайбу за «Спартак», в который перешел в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.

В среду на 84-м году жизни умер четырехкратный чемпион СССР (трижды — как игрок, один раз — как тренер) в составе «Спартака» Валерий Фоменков. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам московского клуба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, «Спартак» обратился в КХЛ с просьбой провести минуту молчания в память о хоккеисте перед началом матча с «Локомотивом», однако на согласование вопроса не хватило времени. «Спартак» почтит память Фоменкова на ближайшем домашнем матче — 17 января против московского «Динамо».