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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Московский «Спартак» победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых шайбы забросили Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60), у ярославцев отличились Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46). Квартальнов забросил вторую шайбу за «Спартак», в который перешел в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.

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Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Фоменков

В среду на 84-м году жизни умер четырехкратный чемпион СССР (трижды — как игрок, один раз — как тренер) в составе «Спартака» Валерий Фоменков. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам московского клуба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, «Спартак» обратился в КХЛ с просьбой провести минуту молчания в память о хоккеисте перед началом матча с «Локомотивом», однако на согласование вопроса не хватило времени. «Спартак» почтит память Фоменкова на ближайшем домашнем матче — 17 января против московского «Динамо».

Подопечные Бориса Миронова одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 45 встречах. «Локомотив» идет шестым с 54 очками в 44 играх.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» 5 января, «Локомотив» 3 января примет московское «Динамо».

Локомотив
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Спартак
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