Хоккеисты минского «Динамо» победили магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ

Начало встречи с лидером регулярного сезона на льду «Минск-Арены» динамовцы провели активно и на 7-й минуте Артем Демков открыл счет при игре в численном большинстве. Во втором периоде гости имели преимущество, но пробить Патрика Рыбара не смогли. В заключительной трети матча результат не изменился.
После 44 проведенных встреч в активе «зубров» стало 50 очков и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Также сегодня в Ярославле местный «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» со счетом 2:4. Хоккеисты «Адмирала» во Владивостоке проиграли питерскому СКА — 1:3. В Новосибирске «Сибирь» одолела в овертайме нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2, в Нур-Султане местный «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:2, а в Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» — 1:5.
Новый год минские динамовцы начнут четырехматчевой выездной серией: 3 января игра с череповецкой «Северсталью», 5 января встреча в Подольске с подмосковным «Витязем», 7 января поединок в Омске с «Авангардом», 12 января матч в Риге с местным «Динамо». Следующий поединок на льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 17 января против «Северстали».