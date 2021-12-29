Хоккеисты минского «Динамо» победили магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ

Начало встречи с лидером регулярного сезона на льду «Минск-Арены» динамовцы провели активно и на 7-й минуте Артем Демков открыл счет при игре в численном большинстве. Во втором периоде гости имели преимущество, но пробить Патрика Рыбара не смогли. В заключительной трети матча результат не изменился.

После 44 проведенных встреч в активе «зубров» стало 50 очков и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Также сегодня в Ярославле местный «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» со счетом 2:4. Хоккеисты «Адмирала» во Владивостоке проиграли питерскому СКА — 1:3. В Новосибирске «Сибирь» одолела в овертайме нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2, в Нур-Султане местный «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:2, а в Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» — 1:5.