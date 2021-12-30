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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» вышел на первое место в Восточной конференции, обыграв в гостях «Авангард»

Челябинский «Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Авангард
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Источник: ХК "Трактор"

Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

На восьмой минуте счёт открыл защитник гостей Артём Блажиевский. Он забил первую шайбу в дебютном матче за клуб. Блажиевский бросил кистями от синей линии, а Андрей Стась создал трафик у ворот, помешавший шимону Грубецу среагировать.

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На 12-й минуте удвоил преимущество «Трактора» Никита Тертышный. Игорь Исаев заставил поверить всех в бросок с ползоны, но пошла тонкая передача на дальнюю штангу, откуда Тертышный пробил Грубеца.

На 34-й минуте в ситуации «4 на 4» третью шайбу в ворота «Авангарда» отправил Томаш Гика. Роман Вилл остановил острую атаку омичей, здорово сыграв на перемещении при броске Прохоркина, после чего Ткачёв разогнал ответный контрвыпад «Трактора», сделав передачу под ворота, где Гика изящно разделался с Грубецом.

Заключительную шайбу во встрече на последней минуте забросил защитник «Авангарда» Алексей Береглазов. Его бросок с центра зоны получился над перекладиной, но шайба после отскока от лицевого борта вылетела на пятак, где рикошетом от спины вратаря залетела в ворота.

«Трактор» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 46 матчей. «Авангард» — на пятой строчке Востока, имея в своём активе 54 балла после 44 встреч.

Авангард
1:3
0:2, 0:1, 1:0
Трактор
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