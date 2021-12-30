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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» упустило шанс выйти на первое место на Западе, проиграв «Северстали»

«Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержала победу над московским «Динамо» со счётом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0).

Северсталь
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Источник: ХК "Динамо" Москва

Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

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Счёт в игре на седьмой минуте открыл форвард «Северстали» Дмитрий Моисеев с передачи Андрея Алексеева. На десятой минуте удвоил преимущество хозяев Руслан Абросимов, ему ассистировал Никита Хлыстов.

Третью шайбу в ворота «Динамо» на 14-й минуте отправил Кирилл Пилипенко, результативный балл также набрал Даниил Вовченко. На 23-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл шведский форвард Оскар Линдберг, ассистенты — Антон Белов и Александр Петунин. На 34-й минуте в большинстве Линдберг оформил дубль, передачу сделали Эрик О’Делл и Вячеслав Войнов.

«Северсталь» сумела отличиться в четвёртый раз на 48-й минуте, благодаря усилиям Даниила Вовченко, ему ассистировал Владислав Кодола.

Северсталь
4:2
3:0, 0:2, 1:0
Динамо М
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