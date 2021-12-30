Московское «Динамо» упустило шанс выйти на первое место на Западе, проиграв «Северстали»

Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в игре на седьмой минуте открыл форвард «Северстали» Дмитрий Моисеев с передачи Андрея Алексеева. На десятой минуте удвоил преимущество хозяев Руслан Абросимов, ему ассистировал Никита Хлыстов.

Третью шайбу в ворота «Динамо» на 14-й минуте отправил Кирилл Пилипенко, результативный балл также набрал Даниил Вовченко. На 23-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл шведский форвард Оскар Линдберг, ассистенты — Антон Белов и Александр Петунин. На 34-й минуте в большинстве Линдберг оформил дубль, передачу сделали Эрик О’Делл и Вячеслав Войнов.