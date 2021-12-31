«Йокерит» обыграл в гостях ЦСКА и вышел на третью строчку Западной конференции

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

На 13-й минуте счёт открыл форвард гостей Джордан Шрёдер, ему ассистировали Маркус Хянникяйнен и Теэму Турунен. На 16-й минуте ответную шайбу забросил нападающий армейцев Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.

На 21-й минуте «Йокерит» вышел вперёд во второй раз, отличился нападающий Ииро Пакаринен с паса Алекса Гранта. Менее чем через минуту армейцы реализовали буллит, его забил Юаким Нордстрём.