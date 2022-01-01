В нашем хоккее растет долгожданная суперзвезда. Матвей Мичков в 17 лет доминирует среди молодежи и уже вышел на взрослый уровень
Гений!
Гений!
17-летний Матвей Мичков, русский суперталант, о котором давно говорили в узких хоккейных кругах, наконец-то показал себя миру — от юниорского чемпионата и до КХЛ.
Самый очевидный вывод, который напрашивается по итогам 2021-го: в России растет новый феномен. Возможно, первый со времен Малкина и Овечкина.
В жизни Мичкова есть три точки на карте России, которые определили и определяют его карьеру — это Пермь, Ярославль и Санкт-Петербург.
В Перми он начал заниматься хоккеем на серьезном детском уровне — играл в системе местного «Молота». При этом на коньки он встал в Кунгуре — это город в 100 км от краевой столицы.
«Ребята приходили к нему в гости смотреть мультики, а он хоккей смотрел по телевизору. Даже засыпал под канал КХЛ. Я ночью выключал телевизор, а он говорил: не выключай, папа, я слушаю. Примерно в 2,5 года Матвей впервые встал на коньки дома на открытом льду — учился кататься с ящиком с утра до вечера. Потом стали ездить в Пермь, 100 километров на машине. Матвей меня будил в пять утра, чтобы мы не опоздали на тренировку к восьми часам. Валенки ему наденем, одеяло на заднее сидение, чтобы не холодно, и так каждый день ездили на тренировки», — рассказывал отец хоккеиста Андрей Мичков.
В «Молоте» он мог бы стать вратарем — просто потому, что было интересно играть в воротах. Но тренер посоветовал остаться в поле — и в 7 лет Мичков играл против соперников на пару лет старше. Вполне нормальная практика для игроков, которые сильно опережают по уровню свой возраст.
Дальше был Ярославль и его академия, которая поставила на поток игроков хорошего среднего уровня, но так и не смогла воспитать настоящую суперзвезду. Вероятно, ей бы стал как раз Мичков, но вмешался СКА — базовый клуб сборной России весной 2020-го увел лучшего юниора своего возраста всего за 400 тысяч рублей. Да, так можно — регламент ФХР по переходу несовершеннолетних игроков предусматривает именно такую компенсацию.
После ухода Мичков дал интервью, в котором в негативном ключе рассказал о системе ярославского клуба: «Большой минус “Локомотива” в том, что даже если игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В “Локомотиве” маринуют людей».
И это был уже не первый случай, когда Мичков показывал свой непростой характер: драки на тренировках у него случались еще в Перми, в юношеской сборной он бодался с Иваном Мирошниченко, да и в целом он ведет себя как дерзкий молодой человек, который понимает, что играет в хоккей лучше многих.
При этом у него нет каких-то понтов — по крайней мере, заметных широкой аудитории: одно фото в инстаграме — с кубком Глинки-Гретцки, три хайлайта в сторис — с партнерами по клубу МХЛ, фото с Евротура и с Никитой Гусевым.
Но в первую очередь, Мичкова определяет его игра — и это совершенно особенный уровень.
«В чем его суперсила? Он умеет забивать голы. Даже если 1 в 0 отдавать пас, не каждый может разобраться и забить. Матвей делает это лучше остальных», — так Мичкова описал Александр Перевалов, с которым они разрывали Открытый чемпионат Москвы, еще когда Матвей играл в Ярославле.
Голы действительно даются Мичкову поразительно легко: в ОЧМ он забил 70 за 29 матчей, в дебютном сезоне МХЛ — 35, в этом году у него почти полтора гола за игру в среднем в МХЛ. При этом ему 17 лет — он выходит против игроков на несколько лет старше, уже дебютировал в КХЛ и спокойно разбирается с соперниками в том числе на международных турнирах.
• С ЮЧМ-2021 Мичков привез серебро — наши проиграли Канаде в финале, но на том турнире Матвей забросил 12 шайб (в том числе лакросс).
• Кубок Глинки-Гретцки — еще 8 голов.
• Товарняк перед МЧМ-2022 против Канады — дубль, первый матч против Швеции — дубль.
• Взрослый Евротур — лакросс-гол, который порвал медиа по обе стороны океана.
Как ему это удается без катания Макдэвида и броска Овечкина? Все довольно просто — у него невероятный ум, и он не боится. Речь сейчас не про силовую борьбу или контакт (хотя и в этом плане Мичков неплох — его тяжело отпихнуть от шайбы даже при его скромных габаритах), дело в решениях — он находит самые смелые и не боится ошибок. С учетом великолепного технического оснащения это приводит к вот таким разрывным моментам.
Один из самых забавных моментов из скаутских отчетов, которые регулярно выкладывает уважаемый The Athletic — лихорадка имени Коннора Макдэвида, когда катание элитной группы юниоров сравнивают с катанием канадской суперзвезды.
В результате появляются вот такие симпатичные оценки: «Его катание хорошее, но не отличное, без взрывной стартовой скорости».
Что-то похожее The Ahtletic писал и про Никиту Чибрикова, который упал до второго раунда прошлого драфта. Если не летаешь как Макдэвид — твое катание просто хорошее. И это смешно, если учесть, что игру лучшей команды НХЛ последних двух лет определяет нападающий, который в совершенстве умеет замедлять темп современного хоккея, а людей с великолепной стартовой скоростью с завидным постоянством выпинывают из плей-офф на ранних стадиях.
Мичкова уместно сравнить с Кучеровым по манере игры — Матвей не взрывной, но невероятно умный игрок, который умеет делать самое сложное в хоккее — забивать голы.
Мичков — не Овечкин, но раз за разом шайба оказывается в чужих воротах. У него неприятный кистевой бросок — быстрый и очень точный. При этом он всегда находит пространство, чтобы использовать его или спрятать под защитника.
Вот гол из товарняка с Канадой — вратарь даже не успел толком среагировать.
А вот момент с ЮЧМ — поймал шайбу на крюк и резко отправил мимо голкипера чехов. С разворота, вне всякой логики. Просто потому, что решил так сделать.
Не стоит забывать, что Мичкову всего 17 — даже Александр Овечкин и Евгений Малкин в его возрасте еще не поставили голы на поток. Овечкин в 17 забил 8 голов за сезон в «Динамо», Малкин — лишь 3. Пик Мичкова еще далеко, но в нем уже видны задатки большого игрока — очень интересно, как он проведет первый МЧМ в карьере. А пока он уже побил несколько заметных рекордов.
|Рекорд
|Кому принадлежал
|Рекорд по очкам на Юношеских Играх
|Иван Николишин
|Рекорд МХЛ по очкам для игроков до 17 лет
|Никита Кучеров
|Самый молодой игрок в истории сборной России
|Александр Овечкин
|Автор самого молодого гола в истории сборной России
|Александр Овечкин
Если вынести за скобки стабильную игру в основе СКА и еще пару молодежных чемпионатов мира, где надо показать элитный уровень, то впереди у Матвея будет драфт НХЛ, где он вполне может рассчитывать на 1-й номер.
|Игрок
|Номер на драфте
|Год драфта
|Илья Ковальчук
|1
|2001
|Александр Овечкин
|1
|2004
|Наиль Якупов
|1
|2012
|Алексей Яшин
|2
|1992
|Олег Твердовский
|2
|1994
|Андрей Зюзин
|2
|1996
|Евгений Малкин
|2
|2004
|Андрей Свечников
|2
|2018
|Александр Свитов
|3
|2001
Да, Наиля Якупова и Александра Свитова сложно назвать легендами, но оказаться в компании Ковальчука, Овечкина и Малкина — отличное достижение для каждого юниора из России.
Главным конкурентом Мичкова называют канадца Коннора Бедарда — он тоже приехал на МЧМ-2022 (и тоже успел забросить несколько шайб). Жаль, что турнир в итоге отменили — в том числе из-за них, в свои 16−17 лет показавших, что уже готовы играть значимую роль на уровне U20. Но в любом случае полную мощь их схватки мы прочувствуем только через год — когда оба приедут на МЧМ в статусе главных звезд своих сборных (сейчас это можно было сказать только про Мичкова).
А пока можно просто порадоваться за наш хоккей — кажется, мы дождались еще одну суперзвезду.
Мичков сказал, что мечтает поехать на Олимпиаду. Это было бы мощно — на топ-турнирах моложе 18 еще никто не играл.
Егор Параскун