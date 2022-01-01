В нашем хоккее растет долгожданная суперзвезда. Матвей Мичков в 17 лет доминирует среди молодежи и уже вышел на взрослый уровень

17-летний Матвей Мичков, русский суперталант, о котором давно говорили в узких хоккейных кругах, наконец-то показал себя миру — от юниорского чемпионата и до КХЛ.

Самый очевидный вывод, который напрашивается по итогам 2021-го: в России растет новый феномен. Возможно, первый со времен Малкина и Овечкина.

Откуда он вообще взялся?

В жизни Мичкова есть три точки на карте России, которые определили и определяют его карьеру — это Пермь, Ярославль и Санкт-Петербург.

В Перми он начал заниматься хоккеем на серьезном детском уровне — играл в системе местного «Молота». При этом на коньки он встал в Кунгуре — это город в 100 км от краевой столицы.

«Ребята приходили к нему в гости смотреть мультики, а он хоккей смотрел по телевизору. Даже засыпал под канал КХЛ. Я ночью выключал телевизор, а он говорил: не выключай, папа, я слушаю. Примерно в 2,5 года Матвей впервые встал на коньки дома на открытом льду — учился кататься с ящиком с утра до вечера. Потом стали ездить в Пермь, 100 километров на машине. Матвей меня будил в пять утра, чтобы мы не опоздали на тренировку к восьми часам. Валенки ему наденем, одеяло на заднее сидение, чтобы не холодно, и так каждый день ездили на тренировки», — рассказывал отец хоккеиста Андрей Мичков.

В «Молоте» он мог бы стать вратарем — просто потому, что было интересно играть в воротах. Но тренер посоветовал остаться в поле — и в 7 лет Мичков играл против соперников на пару лет старше. Вполне нормальная практика для игроков, которые сильно опережают по уровню свой возраст.

Дальше был Ярославль и его академия, которая поставила на поток игроков хорошего среднего уровня, но так и не смогла воспитать настоящую суперзвезду. Вероятно, ей бы стал как раз Мичков, но вмешался СКА — базовый клуб сборной России весной 2020-го увел лучшего юниора своего возраста всего за 400 тысяч рублей. Да, так можно — регламент ФХР по переходу несовершеннолетних игроков предусматривает именно такую компенсацию.

После ухода Мичков дал интервью, в котором в негативном ключе рассказал о системе ярославского клуба: «Большой минус “Локомотива” в том, что даже если игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был — плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В “Локомотиве” маринуют людей».

И это был уже не первый случай, когда Мичков показывал свой непростой характер: драки на тренировках у него случались еще в Перми, в юношеской сборной он бодался с Иваном Мирошниченко, да и в целом он ведет себя как дерзкий молодой человек, который понимает, что играет в хоккей лучше многих.

При этом у него нет каких-то понтов — по крайней мере, заметных широкой аудитории: одно фото в инстаграме — с кубком Глинки-Гретцки, три хайлайта в сторис — с партнерами по клубу МХЛ, фото с Евротура и с Никитой Гусевым.

Но в первую очередь, Мичкова определяет его игра — и это совершенно особенный уровень.

К нему липнут голы, и он ничего не боится

«В чем его суперсила? Он умеет забивать голы. Даже если 1 в 0 отдавать пас, не каждый может разобраться и забить. Матвей делает это лучше остальных», — так Мичкова описал Александр Перевалов, с которым они разрывали Открытый чемпионат Москвы, еще когда Матвей играл в Ярославле.

Голы действительно даются Мичкову поразительно легко: в ОЧМ он забил 70 за 29 матчей, в дебютном сезоне МХЛ — 35, в этом году у него почти полтора гола за игру в среднем в МХЛ. При этом ему 17 лет — он выходит против игроков на несколько лет старше, уже дебютировал в КХЛ и спокойно разбирается с соперниками в том числе на международных турнирах.

• С ЮЧМ-2021 Мичков привез серебро — наши проиграли Канаде в финале, но на том турнире Матвей забросил 12 шайб (в том числе лакросс).

• Кубок Глинки-Гретцки — еще 8 голов.

• Товарняк перед МЧМ-2022 против Канады — дубль, первый матч против Швеции — дубль.

• Взрослый Евротур — лакросс-гол, который порвал медиа по обе стороны океана.

Как ему это удается без катания Макдэвида и броска Овечкина? Все довольно просто — у него невероятный ум, и он не боится. Речь сейчас не про силовую борьбу или контакт (хотя и в этом плане Мичков неплох — его тяжело отпихнуть от шайбы даже при его скромных габаритах), дело в решениях — он находит самые смелые и не боится ошибок. С учетом великолепного технического оснащения это приводит к вот таким разрывным моментам.

Один из самых забавных моментов из скаутских отчетов, которые регулярно выкладывает уважаемый The Athletic — лихорадка имени Коннора Макдэвида, когда катание элитной группы юниоров сравнивают с катанием канадской суперзвезды.

В результате появляются вот такие симпатичные оценки: «Его катание хорошее, но не отличное, без взрывной стартовой скорости».

Что-то похожее The Ahtletic писал и про Никиту Чибрикова, который упал до второго раунда прошлого драфта. Если не летаешь как Макдэвид — твое катание просто хорошее. И это смешно, если учесть, что игру лучшей команды НХЛ последних двух лет определяет нападающий, который в совершенстве умеет замедлять темп современного хоккея, а людей с великолепной стартовой скоростью с завидным постоянством выпинывают из плей-офф на ранних стадиях.

Мичкова уместно сравнить с Кучеровым по манере игры — Матвей не взрывной, но невероятно умный игрок, который умеет делать самое сложное в хоккее — забивать голы.

Мичков — не Овечкин, но раз за разом шайба оказывается в чужих воротах. У него неприятный кистевой бросок — быстрый и очень точный. При этом он всегда находит пространство, чтобы использовать его или спрятать под защитника.

Вот гол из товарняка с Канадой — вратарь даже не успел толком среагировать.

А вот момент с ЮЧМ — поймал шайбу на крюк и резко отправил мимо голкипера чехов. С разворота, вне всякой логики. Просто потому, что решил так сделать.

Не стоит забывать, что Мичкову всего 17 — даже Александр Овечкин и Евгений Малкин в его возрасте еще не поставили голы на поток. Овечкин в 17 забил 8 голов за сезон в «Динамо», Малкин — лишь 3. Пик Мичкова еще далеко, но в нем уже видны задатки большого игрока — очень интересно, как он проведет первый МЧМ в карьере. А пока он уже побил несколько заметных рекордов.

Какие рекорды побил Мичков Рекорд Кому принадлежал Рекорд по очкам на Юношеских Играх Иван Николишин Рекорд МХЛ по очкам для игроков до 17 лет Никита Кучеров Самый молодой игрок в истории сборной России Александр Овечкин Автор самого молодого гола в истории сборной России Александр Овечкин

Чего ждать от Мичкова дальше?

Если вынести за скобки стабильную игру в основе СКА и еще пару молодежных чемпионатов мира, где надо показать элитный уровень, то впереди у Матвея будет драфт НХЛ, где он вполне может рассчитывать на 1-й номер.

Самые высокие драфт-пики из России Игрок Номер на драфте Год драфта Илья Ковальчук 1 2001 Александр Овечкин 1 2004 Наиль Якупов 1 2012 Алексей Яшин 2 1992 Олег Твердовский 2 1994 Андрей Зюзин 2 1996 Евгений Малкин 2 2004 Андрей Свечников 2 2018 Александр Свитов 3 2001

Да, Наиля Якупова и Александра Свитова сложно назвать легендами, но оказаться в компании Ковальчука, Овечкина и Малкина — отличное достижение для каждого юниора из России.

Главным конкурентом Мичкова называют канадца Коннора Бедарда — он тоже приехал на МЧМ-2022 (и тоже успел забросить несколько шайб). Жаль, что турнир в итоге отменили — в том числе из-за них, в свои 16−17 лет показавших, что уже готовы играть значимую роль на уровне U20. Но в любом случае полную мощь их схватки мы прочувствуем только через год — когда оба приедут на МЧМ в статусе главных звезд своих сборных (сейчас это можно было сказать только про Мичкова).

А пока можно просто порадоваться за наш хоккей — кажется, мы дождались еще одну суперзвезду.

Мичков сказал, что мечтает поехать на Олимпиаду. Это было бы мощно — на топ-турнирах моложе 18 еще никто не играл.