КХЛ отменила матч прямых конкурентов «Барыса»

Игра должна была состояться сегодня, 3 января, но Лига ее перенесла на другую дату. «В связи с переводом части игроков хоккейного клуба “Автомобилист” на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены матч № 540 “Йокерит” — “Автомобилист”, запланированный на 3 января 2022 года, не состоится.



Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение о возможности провести матч № 540 в другую дату будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.



Добавим, что «Автомобилист» набрал 40 очков в 44 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Что касается «Барыса», то у казахстанцев 42 балла и восьмая строчка в той же конференции. Сегодня, 3 января, столичный сыграет на своем льду с рижским «Динамо».