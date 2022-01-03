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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ отменила матч прямых конкурентов «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матч регулярного чемпионата с участием прямого конкурента «Барыса» из-за тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт турнира.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра должна была состояться сегодня, 3 января, но Лига ее перенесла на другую дату. «В связи с переводом части игроков хоккейного клуба “Автомобилист” на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены матч № 540 “Йокерит” — “Автомобилист”, запланированный на 3 января 2022 года, не состоится.

Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение о возможности провести матч № 540 в другую дату будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

Добавим, что «Автомобилист» набрал 40 очков в 44 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Что касается «Барыса», то у казахстанцев 42 балла и восьмая строчка в той же конференции. Сегодня, 3 января, столичный сыграет на своем льду с рижским «Динамо».

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