Минское «Динамо» сыграет в гостях у «Северстали» в чемпионате КХЛ

Четырехматчевую выездную серию минчане начнут игрой в Череповце против местной «Северстали». На эту встречу в составе «зубров» отправился только один голкипер — Патрик Рыбар. Его коллеги по амплуа Алексей Колосов и Сергей Большаков остались в Минске по медицинским показателям.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 17:00 Северсталь 3 Динамо Мн 5

После 44 проведенных встреч в активе «зубров» 50 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты «Северстали» набрали 57 баллов и занимают пятое место.

Также сегодня состоится еще 8 встреч: «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск), «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск), «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург).