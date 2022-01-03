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13:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет в гостях у «Северстали» в чемпионате КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня первый в наступившем году поединок регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Четырехматчевую выездную серию минчане начнут игрой в Череповце против местной «Северстали». На эту встречу в составе «зубров» отправился только один голкипер — Патрик Рыбар. Его коллеги по амплуа Алексей Колосов и Сергей Большаков остались в Минске по медицинским показателям.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 18, 3.01.2022, 17:00

Северсталь3Динамо Мн5

После 44 проведенных встреч в активе «зубров» 50 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты «Северстали» набрали 57 баллов и занимают пятое место.

Также сегодня состоится еще 8 встреч: «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск), «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск), «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

После матча в Череповце минские динамовцы 5 января сыграют в Подольске с подмосковным «Витязем», 7 января — поединок в Омске с «Авнгардом», 12 января — встреча в Риге с местным «Динамо». Следующий поединок на льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 17 января против «Северстали».

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