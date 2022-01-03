Минское «Динамо» сыграет в гостях у «Северстали» в чемпионате КХЛ
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня первый в наступившем году поединок регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня первый в наступившем году поединок регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четырехматчевую выездную серию минчане начнут игрой в Череповце против местной «Северстали». На эту встречу в составе «зубров» отправился только один голкипер — Патрик Рыбар. Его коллеги по амплуа Алексей Колосов и Сергей Большаков остались в Минске по медицинским показателям.
После 44 проведенных встреч в активе «зубров» 50 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты «Северстали» набрали 57 баллов и занимают пятое место.
Также сегодня состоится еще 8 встреч: «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск), «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск), «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
После матча в Череповце минские динамовцы 5 января сыграют в Подольске с подмосковным «Витязем», 7 января — поединок в Омске с «Авнгардом», 12 января — встреча в Риге с местным «Динамо». Следующий поединок на льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 17 января против «Северстали».