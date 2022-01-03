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22:21 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.

Динамо М
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 января. Московское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (26-я минута) и Станислав Галиев (54). У проигравших отличился Артем Анисимов (31).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» набрало 63 очка в 45 матчах и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 54 очками после 45 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче «Динамо» 5 января на выезде сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с челябинским «Трактором».

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» проиграл хабаровскому «Амуру» (3:5), казанский «Ак Барс» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» (6:2), «Барыс» из Нур-Султана разгромил рижское "Динамо (7:1).

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Динамо М
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