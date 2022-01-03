«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции

«Динамо» набрало 63 очка в 45 матчах и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 54 очками после 45 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче «Динамо» 5 января на выезде сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с челябинским «Трактором».