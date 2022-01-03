«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.
ТАСС, 3 января. Московское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (26-я минута) и Станислав Галиев (54). У проигравших отличился Артем Анисимов (31).
«Динамо» набрало 63 очка в 45 матчах и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 54 очками после 45 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче «Динамо» 5 января на выезде сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с челябинским «Трактором».
В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» проиграл хабаровскому «Амуру» (3:5), казанский «Ак Барс» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» (6:2), «Барыс» из Нур-Султана разгромил рижское "Динамо (7:1).