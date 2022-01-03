ЦСКА обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38) и Александр Попов (38). У проигравших отличились Сергей Толчинский (14) и Оливер Каски (53).
ЦСКА и «Авангард» играли в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Тогда команда из Омска одержала победу в серии со счетом 4−2. В матче Кубка Открытия КХЛ нынешнего сезона «Авангард» выиграл со счетом 4:0.
ЦСКА набрал 60 очков в 45 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 54 очками после 45 матчей идет на пятом месте в Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Авангард» — екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 5 января.