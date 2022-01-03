Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.01
Рейнджерс
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
4.01
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
4.01
Торонто
Каролина
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
35
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Авангард
32
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Металлург
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Динамо Р
71
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Ак Барс
26
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
35
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
22:24 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2.

ЦСКА
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38) и Александр Попов (38). У проигравших отличились Сергей Толчинский (14) и Оливер Каски (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА и «Авангард» играли в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Тогда команда из Омска одержала победу в серии со счетом 4−2. В матче Кубка Открытия КХЛ нынешнего сезона «Авангард» выиграл со счетом 4:0.

ЦСКА набрал 60 очков в 45 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 54 очками после 45 матчей идет на пятом месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Авангард» — екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 5 января.

ЦСКА
3:2
0:1, 3:0, 0:1
Авангард
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Российские гандболистки достойно сыграли на странном чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь