ЦСКА обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Валльмарк (27-я минута), Сергей Плотников (38) и Александр Попов (38). У проигравших отличились Сергей Толчинский (14) и Оливер Каски (53).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_69b46d6b3152c34fff7abcdfe0902cf3_hd/q851157/2c058dc9e002d2b54722cf11877dffb1/4796911428?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА и «Авангард» играли в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Тогда команда из Омска одержала победу в серии со счетом 4−2. В матче Кубка Открытия КХЛ нынешнего сезона «Авангард» выиграл со счетом 4:0.

ЦСКА набрал 60 очков в 45 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 54 очками после 45 матчей идет на пятом месте в Восточной конференции.