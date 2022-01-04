Постновогодний каток: с чего КХЛ начала 2022-й

В понедельник 3 января прошли первые в 2022 году матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После четырехдневного перерыва возобновилась гонка команд за попадание в плей-офф. В центральных встречах дня действующий финалист Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл дома действующего победителя турнира омский «Авангард» (3:2). Лидер же нынешнего сезона — магнитогорский «Металлург» — вернул себе промежуточное первое место, в овертайме вырвав выездную победу над своим самым неудобным соперником в нынешнем розыгрыше — уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3).

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 17:00 Северсталь 3 Динамо Мн 5

Запад

В Западной конференции постепенно определяется первая восьмерка, которая и сыграет в плей-офф. По сути уже в декабре всё начало сводиться к схватке за две последние вакансии между московским «Спартаком», минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Одно время казалось, что в борьбу может вклиниться и «Сочи», но после серии неудач южный клуб отстал от зоны плей-офф на 13 очков, которые тяжело отыграть в оставшиеся 12 игр.

«Торпедо» проиграло три последних матча прошлого года, а в понедельник продлило эту серию выездным поражением от нижнекамского «Нефтехимика» (1:2), отстав на пять очков от минского «Динамо» и на шесть от «Спартака». Белорусский клуб укрепил свои позиции, обыграв в гостях череповецкую «Северсталь» (5:3), которая успешно выступала до середины декабря, но в последнее время сдала и сейчас отстала от первой четверки конференции.

Впрочем, для малобюджетного клуба из Вологодской области уверенный выход в плей-офф — сам по себе успех. А выход уже почти неминуем, так как подопечные Андрея Разина за 11 матчей до конца регулярки опережают «Торпедо» на 10 очков. Сейчас у «Северстали» идет борьба за пятое место с ярославским «Локомотивом», уступающим череповчанам три балла.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 17:00 Локомотив 1 Динамо М 2

В понедельник «железнодорожники» проиграли дома московскому «Динамо» (1:2), которое вернулось в лидеры Западной конференции. Правда, своего ближайшего преследователя — петербургский СКА — бело-голубые опережают всего на одно очко, сыграв на матч больше. Уже во вторник армейцы из Северной столицы могут вернуть лидерство, если обыграют в гостях китайский «Куньлунь Ред Стар».

На три очка от динамовцев отстают хельсинский «Йокерит» и ЦСКА. Финский клуб должен был играть в понедельник дома с екатеринбургским «Автомобилистом», но матч отменили из-за нескольких положительных тестов на коронавирус среди хоккеистов уральского коллектива. Пока неясно, будет ли встреча перенесена на новую дату или же «Автомобилисту» засчитают техническое поражение.

ЦСКА в первом после Нового года матче проявил характер в игре с «Авангардом». После первого периода гости вели 1:0. Сказалось мастерство спецбригады большинства, когда Сергей Толчинский успешно завершил розыгрыш лишнего после передач Арсения Грицюка и Корбана Найта.

Армейцы ответили еще более успешным большинством во втором периоде. Сначала Лукас Вальмар подхватил шайбу на пятаке после прострела Юакима Нордстрёма и переиграл вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца. А затем оба шведа ассистировали Сергею Плотникову. Спустя 13 секунд после его гола уже в равных составах ветеран ЦСКА Александр Попов успешно замкнул передачу Тахира Мингачёва.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 17:00 ЦСКА 3 Авангард 2

Лишь ближе к концу третьего периода «Авангард» отыграл одну шайбу, получив большинство «5 на 3». Вновь успешно сработал Толчинский, ассистировавший Оливеру Каски.

— Получился боевой матч. Видно, что обе команды в тонусе, будто и не было этой паузы в четыре дня, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Здорово работает большинство и у ЦСКА, и у «Авангарда». Правда, не всегда хватает стабильности. В любом случае, армейцы показывают всё более интересный хоккей и ещё могут подняться выше четвёртого места на Западе, где идет довольно увлекательная борьба. Ведь пока там ни одна команда формально не обеспечила себе место в плей-офф, хотя до конца регулярки чуть больше 10 игр у каждого клуба. Правда, сама борьба за выход туда после неудач «Торпедо» по сути уже закончена, но внутри первой восьмёрки мы до последнего не будем знать, как распределятся места, и какие пары сформируются в первом раунде Кубка Гагарина.

Восток

После поражения от ЦСКА «Авангард» всё больше отдаляется от первой четверки Восточной конференции, отставая от нее на шесть очков. Всего на два балла омичи опережают новосибирскую «Сибирь», которая в понедельник не воспользовалась шансом приблизиться к «ястребам», проиграв дома казанскому «Ак Барсу» (2:6), идущему третьим.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 14:30 Салават Юлаев 3 Металлург 4 ОТ

Самым увлекательным матчем дня стало противостояние «Салавата Юлаева» с одним из двух лидеров регулярки «Металлургом». «Магнитка» в конце прошлого года проиграла два матча и пропустила на первое место соседей по региону — челябинский «Трактор». Правда, имея в запасе две игры при отставании на одно очко, подопечные Ильи Воробьёва легко могли себе вернуть лидерство.

И сделали это в Уфе. В начале второе периода они повели 3:0 — по три очка по системе «гол+пас» набрали форварды Никита Коростелёв (2+1) и Андрей Чибисов (1+2). Правда, уже в середине второго периода голы Данилы Башкирова и Виктора Тихонова позволили хозяевам свести отставание к минимуму.

А за 13 секунд до конца основного времени Башкиров с передачи Тихонова сделал счёт ничейным и перевёл матч в овертайм. Там антигероем для «Салавата» стал Маркус Гранлунд. Сначала он не реализовал выход один на один, а затем и удалился на ровном месте. В итоге Филипп Майе забил в большинстве, принеся «Металлургу» победу над своим самым неудобным соперником в этом сезоне.

Ранее уральский клуб проигрывал «Салавату» 2:7 и 2:5. Напомним, еще в конце декабря «Магнитка» и «Трактор» обеспечили себе место в плей-офф. Пока они являются единственными командами, кому это удалось сделать. «Салават» идет на четвертом месте.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 18, 3.01.2022, 14:00 Барыс 7 Динамо Р 1

Между тем обострилась борьба за последние два места в зоне плей-офф. В случае технического поражения от «Йокерита» в катастрофическом положении окажется «Автомобилист», проигравший шесть последних матчей. Положение уральского клуба и без того довольно сложное, поскольку он идет вне первой восьмерки и отстает от замыкающего ее «Барыса» из Нурсултана на четыре очка.

Невыход столь высокобюджетного клуба в плей-офф станет одной из главных сенсаций КХЛ последних лет. Между тем, его конкуренты в борьбе за последнюю строчку в первой восьмерке «Барыс» и хабаровский «Амур» в понедельник одержали победы. Казахстанский клуб разгромил дома рижское «Динамо» (7:1). А хабаровчане выиграли дальневосточное дерби, победив в гостях владивостокский «Адмирал» (5:3). Сейчас они на два очка отстают от «Барыса» и на пять от идущего седьмым «Нефтехимика», укрепившего позиции после волевой победы над «Торпедо». При этом «Амур» сыграл на один матч больше конкурентов.

— На Востоке будет увлекательная борьба за место в плей-офф, — считает Александр Кожевников. — Сейчас очень тревожит состояние «Автомобилиста», который никак не может выйти из кризиса, а из-за ковида и потери игроков наверняка допустит еще ряд осечек. Честно говоря, всё меньше понятно, за счет чего клуб может спасти сезон. Полагаю, «Нефтехимик» своего не упустит, а основная борьба за восьмое место пойдёт между «Барысом» и «Амуром». С остальными шестью командами все более-менее ясно. Непонятно только, кто с какого места выйдет, и кто с кем будет играть в первом раунде плей-офф.

Напомним, 23 января КХЛ уйдёт на перерыв, связанный с Олимпиадой в Пекине. А в конце февраля — начале марта большинство клубов сыграет по четыре матча в заключительной части регулярки.