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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”». Тренер ЦСКА оценил игру Даррена Дица

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2) поделился мнением об игре некоторых хоккеистов армейского клуба, в том числе Даррена Дица.

ЦСКА
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«Диц в ЦСКА выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”? Не знаю, какая ситуация создалась у Дица в “Барысе”, но для любого хоккеиста большая перемена по ходу сезона — это всегда стимул. Думаю, Даррену эти эмоции помогают здорово смотреться. Я с ним переговорил, сказал ему: “Делай меньше, тогда получится больше”. Это фраза на английском, я хотел успокоить его, дать ему тот комфорт, который каждый игрок хочет иметь в нашем клубе», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

«Барыс» объявил об уходе Дица 17 декабря. Он был самым дорогим игроком всей КХЛ, а его годовая зарплата составляла порядка 100 миллионов рублей, или около 600 миллионов тенге.

ЦСКА
3:2
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