«Выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”». Тренер ЦСКА оценил игру Даррена Дица

«Диц в ЦСКА выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”? Не знаю, какая ситуация создалась у Дица в “Барысе”, но для любого хоккеиста большая перемена по ходу сезона — это всегда стимул. Думаю, Даррену эти эмоции помогают здорово смотреться. Я с ним переговорил, сказал ему: “Делай меньше, тогда получится больше”. Это фраза на английском, я хотел успокоить его, дать ему тот комфорт, который каждый игрок хочет иметь в нашем клубе», — приводит слова Федорова «Чемпионат».