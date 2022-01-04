«Выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”». Тренер ЦСКА оценил игру Даррена Дица

«Диц в ЦСКА выглядит гораздо надежнее, чем в “Барысе”? Не знаю, какая ситуация создалась у Дица в “Барысе”, но для любого хоккеиста большая перемена по ходу сезона — это всегда стимул. Думаю, Даррену эти эмоции помогают здорово смотреться. Я с ним переговорил, сказал ему: “Делай меньше, тогда получится больше”. Это фраза на английском, я хотел успокоить его, дать ему тот комфорт, который каждый игрок хочет иметь в нашем клубе», — приводит слова Федорова «Чемпионат».
«Барыс» объявил об уходе Дица 17 декабря. Он был самым дорогим игроком всей КХЛ, а его годовая зарплата составляла порядка 100 миллионов рублей, или около 600 миллионов тенге.