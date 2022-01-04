«Посмешище в олимпийский год». Уткин — о назначении Ротенберга главным тренером СКА

«Какой же он неуёмный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имён целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг — главный тренер СКА. Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год. Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.