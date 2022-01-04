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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА обыграл «Куньлунь» в первом матче под руководством Ротенберга

СКА победил «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для нового главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга это была первая игра на этой должности. Матч состоялся в Мытищах.

СКА
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Источник: Спорт-Экспресс

Дубль в составе победителей сделал Леонид Комаров. Также отличились Эмиль Галимов, Мэт Робинсон и Антон Бурдасов. У хозяев забил Алекс Рич.

СКА набрал 64 очка и лидирует в Западной конференции. У «Куньлуня» 25 очков и последнее, 12-е место на Востоке.

Куньлунь
1:5
0:3, 1:0, 0:2
СКА
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