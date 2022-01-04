СКА обыграл «Куньлунь» в первом матче под руководством Ротенберга

Хоккей, КХЛ, Неделя 184.01.2022, 17:00 (МСК UTC+3)Арена Мытищи, 1085 зрителей
|Джереми Смит
|Александр Самонов
|06:04
|Чжан Цзэцэнь
|07:10
|Леонид Комаров(Никита Гусев, Андрей Кузьменко)
|08:03
|Эмиль Галимов(Данила Моисеев)
|09:56
|Лукас Локхарт
|14:05
|Мэт Робинсон(Евгений Тимкин, Эмиль Галимов)
|34:01
|Оскар Фантенберг
|34:58
|Алекс Рич(Райан Спроул, Тайлер Вонг)
|37:18
|Евгений Тимкин
|49:03
|Леонид Комаров(Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко)
|52:58
|Спенсер Фу
|54:20
|Антон Бурдасов(Микко II Лехтонен, Никита Гусев)
|56:18
|Джереми Смит
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)