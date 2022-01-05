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15:35 (мск), источник: Sports.Ru

В Нур-Султане введено чрезвычайное положение. По регламенту КХЛ матч «Барыс» — «Металлург» не должен состояться

В столице Казахстана Нур-Султане сегодня введено чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков в стране.

Барыс
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Регламент КХЛ предусматривает, что матчи в регионах, где действуют такие меры, не проводятся. Решение о переносе игр принимается президентом лиги.

Пункт 3. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение Матчей запрещается. Решение о переносе даты и времени начала Матчей принимается Президентом КХЛ по представлению Департамента проведения соревнований.

На сегодня в Нур-Султане запланирован матч «Барыс» — «Металлург» (начало в 16:30 по московскому времени). Официальных заявлений по этой ситуации пока не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В Алматы и Мангистауской области ранее также был введен режим чрезвычайного положения.

Премьер-министр Казахстана Мамин ушел в отставку на фоне протестов в стране. Он президент Казахстанской федерации хоккея.

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