В Нур-Султане введено чрезвычайное положение. По регламенту КХЛ матч «Барыс» — «Металлург» не должен состояться
В столице Казахстана Нур-Султане сегодня введено чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков в стране.
В столице Казахстана Нур-Султане сегодня введено чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков в стране.
Регламент КХЛ предусматривает, что матчи в регионах, где действуют такие меры, не проводятся. Решение о переносе игр принимается президентом лиги.
На сегодня в Нур-Султане запланирован матч «Барыс» — «Металлург» (начало в 16:30 по московскому времени). Официальных заявлений по этой ситуации пока не было.
В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В Алматы и Мангистауской области ранее также был введен режим чрезвычайного положения.
Премьер-министр Казахстана Мамин ушел в отставку на фоне протестов в стране. Он президент Казахстанской федерации хоккея.