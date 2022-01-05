«Барыс» дома обыграл «Металлург». Матч проходил без зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане

На 11-й минуте Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Джо Морроу сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Эрик Мартинссон и Линден Вей. На 37-й минуте Брендан Лайпсик во второй раз в матче помог «Магнитке» выйти вперёд. Ассисты на свой счёт записали Филипп Майе и Николай Голдобин. Через две минуты Томаш Юрчо вновь восстановил равенство — 2:2. На 54-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперёд.