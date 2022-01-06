«Металлург» обвинил КХЛ в нарушении регламента из-за матча в Казахстане

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков обвинил руководство КХЛ в наплевательском отношении к участникам чемпионата из-за решения провести матч магнитогорцев с «Астаной» в Нур-Султане, несмотря на введение в городе чрезвычайного положения из-за беспорядков в Казахстане.

«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Сергею Козлову (временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги — РБК), который сказал, что ничего переносить не будет», — сказал Ласьков ТАСС.

«Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с [понятно каким] психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие», — добавил он.

Матч «Астана» — «Металлург» прошел в среду, 5 января, и завершился со счетом 3:2. Игра проходила без зрителей в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено.

В заявлении магнитогорского клуба отмечается, что «уже утром [в день матча] были заметны перебои со связью — интернет работал нестабильно». «По дороге из Арены до отеля мы заметили, что на улицах усилено полицейское патрулирование, — говорится в тексте. — Перед выездом на матч мы узнали, что в Нур-Султане введено чрезвычайное положение. Естественно, мы тут же попытались связаться с руководством Лиги, что было сделать не так просто. Связь была по-прежнему нестабильна. Нам удалось дозвониться: Лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации — на неопределенное время».

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В «Металлурге» сообщили, что после подтверждения информации о введении чрезвычайного положения, «клуб, опираясь на регламент КХЛ, снова обратился к руководству лиги с предложением перенести матч на другую дату, которая бы устроила все заинтересованные стороны». «Однако КХЛ дала распоряжение всё же провести матч, но сыграть его без зрителей», — говорится в сообщении.

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Клуб подчеркнул, что «столкнулся с задержкой рейса уже при вылете из Нур-Султана: технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно». "Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошел навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане, — говорится в заявлении.

При этом в КХЛ отметили, что решение о проведении матча «Барыса» и «Металлурга» в Казахстане, где идут беспорядки, было принято после консультации с властями и клубами.

Режим чрезвычайного положения действует в столице Казахстана до 19 января. В этот период у «Барыса» запланирован еще один домашний матч — 17 января с казанским «Ак Барсом».