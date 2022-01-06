КХЛ сообщила об отмене матчей «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо»
Континентальная хоккейная лига официально сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата.
Салават Юлаев
Йокерит
Динамо Р
Континентальная хоккейная лига официально сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата.
«По состоянию на 6 января 2022 года девять представителей хоккейного клуба “Салават Юлаев” сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.
Лига приняла решение не проводить матчи № 561 “Йокерит” — “Салават Юлаев” и № 572 “Динамо” (Рига) — “Салават Юлаев”, запланированные на 8 и 10 января соответственно.
Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.
«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей.