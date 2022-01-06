«Куньлунь Ред Стар» проиграл «Северстали» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 января. Череповецкая «Северсталь» в гостях со счетом 7:1 обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на «Арене-Мытищи», где домашние матчи проводит «Куньлунь», в присутствии 602 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (5-я и 18-я минуты), Николай Тимашов (8), Давид Думбадзе (27), Никита Гуслистов (34, 54), Йоонас Няттинен (39). У «Куньлуня» отличился Райан Спроул (40).

«Куньлунь Ред Стар» потерпел 12-е поражение подряд, в последний раз команда побеждала 2 декабря в матче против «Нефтехимика» (2:1). Пекинцы в трех последних матчах пропустили й9 шайб. «Куньлунь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 46 матчей у пекинской команды 25 очков.

Команды встречались в этом сезоне 19 октября, тогда «Северсталь» на своем льду обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:1.