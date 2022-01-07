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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» уступил в гостевой встрече «Адмиралу», прервав серию из четырёх побед

«Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

На десятой минуте в ситуации «4 на 5» счёт открыл чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак, ему ассистировал Артём Гареев. На 11-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил Пер Линдхольм с передач Кирилла Панюкова и Дмитрия Кагарлицкого.

На 18-й минуте вперёд казанцев вывел форвард Илья Сафонов, результативный пас на счету Даниила Тарасова и Стивена Кэмпфера. На 23-й минуте «Амур» сравнял счёт, отличился Павел Шэн с передачи Динара Хамидуллина.

На 36-й минуте «Адмирал» повел в счёте, гол забил форвард Александр Шевченко после паса от Леонида Метальникова. На 45-й минуте увеличил преимущество хозяев Дмитрий Саюстов, ему ассистировали Джош Кестнер и Леонид Метальников. «Ак Барс» прервал серию из четырёх побед.

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