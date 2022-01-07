«Витязь» победил ЦСКА, сняв вратаря в овертайме
«Витязь» одержал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
ЦСКА
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«Витязь» одержал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
В составе гостей дублем отметился Федор Малыхин. Еще по одной шайбе забросили Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Александр Попов.
Отметим, что в овертайме главный тренер подмосковной команды Юрий Бабенко снял вратаря, выпустив дополнительного хоккеиста. Ранее так несколько раз делал ЦСКА Сергея Федорова.
Таким образом, «Витязь» набрал 42 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда с 63 баллами занимает третью позицию.