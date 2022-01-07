Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»

— Я получил звонок от Дэйва Кинга еще до того, как состоялось назначение. Мне было очень приятно. Он сказал, что ему нравится система игры СКА, которая ему напоминает то, как действуют многие команды НХЛ. Я был удивлен. Для меня большая честь, что специалист с таким опытом следит за нашей командой из Канады. Будем шаг за шагом улучшать нашу игру, — сказал Ротенберг.