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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ отменила два матча ЦСКА. У 17 представителей клуба положительные ПЦР-тесты

Континентальная хоккейная лига отменила два матча с участием московского ЦСКА.

ЦСКА
СКА
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Источник: РИА "Новости"
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«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лига приняла решение не проводить матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — “Сочи”, запланированные на 9 и 11 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (3:4 ОТ), прошедшим вчера, 7 января, появилась информация, согласно которой пять представителей армейцев (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус.

ЦСКА
3:4ОТ
0:1, 2:0, 1:2
Витязь
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