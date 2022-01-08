КХЛ отменила два матча ЦСКА. У 17 представителей клуба положительные ПЦР-тесты

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.



Лига приняла решение не проводить матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — “Сочи”, запланированные на 9 и 11 января соответственно.



Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.