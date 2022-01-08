КХЛ нужно остановить регулярный чемпионат прямо сейчас! Счет идет на минуты

Может быть, КХЛ вообще отказаться от Олимпиады?

Во-первых, сразу надо сказать, что КХЛ правильно отменила свои звездные мероприятия в Челябинске. Лига как в воду глядела.

Как раз 8 и 9 января должны были пройти матчи ЖХЛ и МХЛ, где главной звездой был бы Матвей Мичков. Тот Мичков, который в итоге завис из-за ковида в Канаде и только завтра прилетит в Москву.

Через неделю в Челябинске должен был пройти Матч звезд КХЛ, куда в состав сборной России выбрали вратаря Ивана Федотова и защитника Никиту Нестерова. А это игроки из ЦСКА — команды, которая сегодня в полном составе ушла на карантин.

И представляете, что было вчера? Мы знали, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на ковид. Это тренеры Евгений Корешков и Владимир Чебатуркин, а также форвард Владислав Каменев, защитники Джон Гилмор и Никита Нестеров. Последний — железный кандидат на Олимпиаду.

В команде ЦСКА уже были в курсе, что у них идет ковид. Поэтому пошли массово сдавать тесты перед матчем с «Витязем». Их результаты пришли после игры — и там оказалось, что в ЦСКА уже 17 зараженных!

Но армейская команда играла против «Витязя» с риском заразить соперника. В армейскую раздевалку входила телевизионная бригада «КХЛ ТВ» — с риском подцепить там вирус. На этом матче были зрители…

На месте КХЛ я бы тоже не отменял матч ЦСКА — «Витязь». Потому что пять заболевших — это не критическое количество. Но на этом примере мы видим, какими широкими шагами новый штамм ковида идет по лиге. Теперь заболела вся команда!

Сейчас происходит то же самое, что в НХЛ в середине декабря. Когда лига твердо была настроена ехать на Олимпиаду в Пекин, но за две недели кардинально поменяла свое решение. И возникает провокационный вопрос: а почему бы КХЛ сейчас не отказаться от поездки на Олимпиаду, не отпустив туда своих игроков?

В какой форме будет Нестеров в Пекине, если вообще туда доедет?

В самом деле ведь в НХЛ думают о здоровье своих хоккеистов. Не хотят, чтобы они попали в многонедельный китайский карантин. Не желают, чтобы они участвовали в турнире, где тоже может гулять ковид.

Почему этого не хотим мы? Пусть КХЛ тоже откажется от Олимпиады, поставив свои интересы как приоритет.

Но наша ситуация отличается. Потому что сборная России заезжает в Новогорск уже 20 января или даже раньше, где будет жить в изоляции. За это время можно обезопасить себя от ковида, сдать все тесты, пройти полноценные сборы.

Однако до 20 января состоится еще несколько десятков матчей. А пандемия идет так, что накрывает каждый день одну команду за другой: «Автомобилист», теперь ЦСКА…

Вот мы потеряли Никиту Нестерова, топ-защитника для сборной России. Неизвестно, что с Иваном Федотовым, который должен быть первым вратарем сборной России в Пекине. Вы представляете, какие это колоссальные потери?

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Хорошо, Нестеров может поправиться до февраля. Но ковид забирает силы, в карантине ты не можешь тренироваться, теряешь игровую форму. Это страшный удар по организму. И как после этого ехать на Олимпиаду — главный турнир четырехлетия? На Олимпиаду, которую КХЛ не имеет права пропустить. Потому что Олимпиада находится на пике наших хоккейных приоритетов, это национальный интерес. НХЛ устроена совсем не так.

И выход у КХЛ здесь только один. Надо ставить на паузу регулярный чемпионат лиги прямо сейчас. Отменять все матчи, как были отменены звездные торжества в Челябинске. А потом доигрывать эти матчи в олимпийскую паузу, когда сборная России уже улетит в Пекин. Хоть полуосновными составами, хоть молодежью. Сейчас нужны кардинальные решения, причем очень быстро. Все понимают, что ЦСКА ныне — это базовый клуб сборной России.

Теперь этот клуб ушел на карантин. Там 17 человек заболели ковидом. Вот с чем мы столкнулись перед Олимпиадой. А если завтра мы потеряем еще и СКА, «Авангард», московское «Динамо»? В рамках наших хоккейных перспектив перед Олимпиадой это выглядит как апокалипсис.