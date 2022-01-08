КХЛ сделала заявление об эпидемиологической ситуации в лиге

— По состоянию на 10:00 (мск) 8-го января 2022 года в трех клубах КХЛ («Автомобилист», «Салават Юлаев» и ЦСКА) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества хоккеистов и представителей клубов. Ближайшие матчи с участием этих команд отменены.

В отличие от ситуации в сезоне-2020/21 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, — говорится в заявлении.

В КХЛ отметили, что главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге, сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя.

«Будут проводиться матчи тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной. КХЛ провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. Лига планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании», — сказано в сообщении.

В субботу КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в московском клубе.