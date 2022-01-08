КХЛ отменила матч «Автомобилиста» с «Локомотивом»

«7 января “Автомобилист” провёл повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.



С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч № 564 “Автомобилист” — “Локомотив”, запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.



11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей “Автомобилиста” с целью определения возможности проведения матча против “Северстали”, который запланирован на 13 января», — цитирует пресс-службу КХЛ официальный сайт лиги.