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8 января, источник: Чемпионат.com

КХЛ отменила матч «Автомобилиста» с «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Локомотивом» из-за положительных тестов на ковид у екатеринбуржцев.

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Источник: РИА "Новости"
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«7 января “Автомобилист” провёл повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч № 564 “Автомобилист” — “Локомотив”, запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей “Автомобилиста” с целью определения возможности проведения матча против “Северстали”, который запланирован на 13 января», — цитирует пресс-службу КХЛ официальный сайт лиги.

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