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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» проиграл «Адмиралу» и потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед

«Адмирал» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе команды из Владивостока дубль сделал Даниил Гутик, по одному голу забили Динар Хамидуллин и Камиль Фазылзянов. У красно-белых отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд. «Спартак» проиграл вторую встречу кряду после серии из 5 побед.

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Адмирал
4:3
1:0, 2:1, 1:2
Спартак
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