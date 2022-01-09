«Спартак» проиграл «Адмиралу» и потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед
«Адмирал» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
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«Адмирал» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
В составе команды из Владивостока дубль сделал Даниил Гутик, по одному голу забили Динар Хамидуллин и Камиль Фазылзянов. У красно-белых отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов.
«Адмирал» одержал вторую победу подряд. «Спартак» проиграл вторую встречу кряду после серии из 5 побед.