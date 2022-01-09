КХЛ отменила три матча рижского «Динамо»

Отмечается, что у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей клуба тесты на коронавирус дали положительный результат. Домашний матч рижан против одноименного клуба из Минска 12 января, а также выездные игры против «Металлурга» (Магнитогорск) 15 января и «Автомобилиста» (Екатеринбург) 17 января не состоятся в эти даты. Решение о проведении этих матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.