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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ отменила три матча рижского «Динамо»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием рижского «Динамо» отменены из-за вспышки коронавируса в латвийской команде, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей клуба тесты на коронавирус дали положительный результат. Домашний матч рижан против одноименного клуба из Минска 12 января, а также выездные игры против «Металлурга» (Магнитогорск) 15 января и «Автомобилиста» (Екатеринбург) 17 января не состоятся в эти даты. Решение о проведении этих матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.

С начала января КХЛ уже перенесла несколько игр с участием ЦСКА, «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» по аналогичной причине. На следующей неделе лига должна провести совещание со всеми клубами, на котором будет обсуждаться дальнейшее проведение чемпионата. Одним из вариантов значится приостановка с последующим продлением.

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