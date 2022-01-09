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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает «БИЗНЕС Online».

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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КХЛ отменила три матча рижского «Динамо»

Напомним, 6 января стало известно, что команда перед вылетом в Хельсинки прошла тестирование, по результатам которого заметно увеличилось количество положительных тестов на коронавирус. Из-за этого КХЛ отменила матч «Салавата» с «Йокеритом», который должен был состояться 8 января в Хельсинки, и рижским «Динамо» (10 января).

Сегодня, 9 января, КХЛ отменила три матча рижского «Динамо» после выявления коронавируса у 14 игроков команды. Ранее сообщалось, что на следующей неделе КХЛ примет решение о возможной приостановке регулярного чемпионата.

Сейчас уфимцы с 62 очками после 46 матчей занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.

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