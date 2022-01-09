26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

Напомним, 6 января стало известно, что команда перед вылетом в Хельсинки прошла тестирование, по результатам которого заметно увеличилось количество положительных тестов на коронавирус. Из-за этого КХЛ отменила матч «Салавата» с «Йокеритом», который должен был состояться 8 января в Хельсинки, и рижским «Динамо» (10 января).