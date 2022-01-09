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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» во второй раз за неделю обыграл «Металлург», одержав победу в овертайме

«Барыс» одержал победу в овертайме над «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

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Источник: РИА "Новости"
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Счёт в матче на восьмой секунде открыл форвард «Барыса» Алихан Асетов, ассистент — Линден Вей. На 13-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Магнитки» Никита Коростелёв, голевой пас на счету Дениса Зернова и Максима Карпова.

На 29-й минуте второй раз в матче гостей вперёд вывел Якоб Лилья, результативную передачу сделали Кёртис Валк и Никита Михайлис. «Металлург» сравнял счёт на 36-й минуте, отметился Брендан Лайпсик с паса Филиппа Майе.

Менее чем через минуте «Барыс» забросил третью шайбу в матче, отличился Антон Сагадеев, ему ассистировали Самат Данияр и Томаш Юрчо. На 48-й минуте в ситуации «пять на три» «Металлург» восстановил равновесие в счёте в третий раз, гол забил защитник Линус Хультстрём с паса Николая Голдобина.

Решающую шайбу на 4-й минуте овертайма забросил форвард «Барыса» Линден Вей.

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Металлург
3:4ОТ
1:1, 1:2, 1:0
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