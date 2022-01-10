КХЛ перенесла матч «Авангард» — «Салават Юлаев». В команде из Уфы 26 положительных тестов на коронавирус

«Было принято решение об отмене матча “Авангард” — “Салават Юлаев”, который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды).



О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отмененных матчей, лига примет решение дополнительно», — говорится в заявлении на сайте лиги.