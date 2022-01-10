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20:19 (мск), источник: Sport24

Большая группа хоккеистов «Спартака» отравилась во Владивостоке

В «Спартаке» выявлено большое количество отравившихся игроков после выезда во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что в столичной команде есть и заболевшие коронавирусом, в частности, это может быть шведский вратарь Оскар Данск.

9 января во Владивостоке «Спартак» проиграл «Адмиралу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На 13 января у красно-белых запланирована выездная игра против московского «Динамо».

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