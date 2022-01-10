Большая группа хоккеистов «Спартака» отравилась во Владивостоке
В «Спартаке» выявлено большое количество отравившихся игроков после выезда во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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АдмиралКХЛ: таблица и календарь
В «Спартаке» выявлено большое количество отравившихся игроков после выезда во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что в столичной команде есть и заболевшие коронавирусом, в частности, это может быть шведский вратарь Оскар Данск.
9 января во Владивостоке «Спартак» проиграл «Адмиралу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На 13 января у красно-белых запланирована выездная игра против московского «Динамо».