Матчи «Торпедо» в КХЛ перенесли из-за 13 случаев COVID-19

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Отмечается, что среди заразившихся 11 игроков и два представителя команды.

11 января «Торпедо» должно было принять казахстанский «Барыс», 13 января — китайский «Куньлунь». Решение о возможности проведения встреч в другие даты будет принято позднее.

В понедельник пресс-служба КХЛ сообщила, что клубы, в которых эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть, а матчи команд, в которых есть угроза массового заражения коронавирусом, будут отменяться. Во вторник лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и возможных сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.