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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи «Торпедо» в КХЛ перенесли из-за 13 случаев COVID-19

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Две встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием нижегородского «Торпедо» не состоятся в запланированное время из-за 13 положительных результатов тестов на коронавирус в клубе, сообщается на сайте лиги.

Торпедо
Куньлунь
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Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что среди заразившихся 11 игроков и два представителя команды.

11 января «Торпедо» должно было принять казахстанский «Барыс», 13 января — китайский «Куньлунь». Решение о возможности проведения встреч в другие даты будет принято позднее.

В понедельник пресс-служба КХЛ сообщила, что клубы, в которых эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть, а матчи команд, в которых есть угроза массового заражения коронавирусом, будут отменяться. Во вторник лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и возможных сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

Всего с начала сезона КХЛ отложила 15 матчей, из них 14 — с начала 2022 года. Помимо «Торпедо», из-за вспышек коронавируса на карантин уходили «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА, «Динамо» (Рига).

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