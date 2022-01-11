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16:58 (мск), источник: Sport24

Капитан «Ак Барса» Зарипов заболел коронавирусом

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Матч ТВ». Хоккеист находится на карантине.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще два хоккеиста — под вопросом. Учитывая опыт в других командах, завтра будет уже в два раза больше», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Данис Зарипов принял участие в 4 матчах и забросил 4 результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса отменены матчи «Спартака» с «Динамо» и ЦСКА, а также игры «Торпедо» с «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар».

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