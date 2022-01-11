Капитан «Ак Барса» Зарипов заболел коронавирусом
Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Матч ТВ». Хоккеист находится на карантине.
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Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Матч ТВ». Хоккеист находится на карантине.
«Еще два хоккеиста — под вопросом. Учитывая опыт в других командах, завтра будет уже в два раза больше», — отметил источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Данис Зарипов принял участие в 4 матчах и забросил 4 результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 7 результативных передач.
Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса отменены матчи «Спартака» с «Динамо» и ЦСКА, а также игры «Торпедо» с «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар».