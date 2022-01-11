Капитан «Ак Барса» Зарипов заболел коронавирусом

«Еще два хоккеиста — под вопросом. Учитывая опыт в других командах, завтра будет уже в два раза больше», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Данис Зарипов принял участие в 4 матчах и забросил 4 результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 7 результативных передач.