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17:59 (мск), источник: Sports.Ru

В КХЛ выявлено 126 положительных тестов на коронавирус, 97 — у хоккеистов

КХЛ опубликовала информацию о количестве заражений коронавирусом в лиге.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.

Количество положительных тестов в пяти клубах — «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо» — составило значительную часть команд, их матчи перенесены.

В январе было отменено 14 матчей регулярного чемпионата.

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