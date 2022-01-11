В КХЛ выявлено 126 положительных тестов на коронавирус, 97 — у хоккеистов
КХЛ: таблица и календарь
КХЛ опубликовала информацию о количестве заражений коронавирусом в лиге.
КХЛ опубликовала информацию о количестве заражений коронавирусом в лиге.
По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.
Количество положительных тестов в пяти клубах — «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо» — составило значительную часть команд, их матчи перенесены.
В январе было отменено 14 матчей регулярного чемпионата.