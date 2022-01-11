Что будет с сезоном и почему играли в Казахстане. Морозов — о последних событиях в КХЛ

Сегодня в онлайн-формате состоялось специальное совещание руководства КХЛ с представителями клубов-участников регулярного чемпионата. Ключевая тема повестки — ухудшение эпидемиологической ситуации, повлёкшее за собой целый ряд отменённых матчей ввиду того, что нескольким командам пришлось сесть на карантин. Сразу после завершения мероприятия на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о главных принятых решениях.

— Сегодня мы встретились со всеми руководителями клубов и представителями ФХР. Вы знаете, что многие клубы сидят на карантине, и эта тенденция продолжается. Прирост в 127 человек за последнюю неделю, такого ещё не было. Появились клубы, где болеют игроки всей системы. Но все клубы хотят доиграть сезон. Сегодня думали, как продолжать чемпионат, выслушали позицию клубов. Склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной и спортивной борьбе.

Договорились о том, что сделаем некий опрос по клубам. Будем дальше вести обсуждение. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев. На данный момент принято решение, что благополучные по здоровью клубы будут продолжать играть. Те, где есть вспышки и продолжаются вспышки, будут на карантине. Не хотим распространения эпидемии на все клубы, — начал свою речь Морозов.

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— Было ли это решение единогласным или нет? Какая позиция была у консультанта сборной России Игоря Есмантовича?

— Смотрите. Мы и так перенесли и расширили график нашего календаря, после отмены Недели звёзд хоккея перенесли некоторые матчи на 15 января, чтобы наша сборная могла 20-го числа заехать в Новогорск. Будем прорабатывать решения и только совместными усилиями можем продолжить чемпионат.

У Игоря Есмантовича сложная позиция в его клубе с заражёнными игроками. Он высказал свою позицию, у него в клубе много человек болеет, есть кандидаты в сборную. Вносим изменения в наше положение по ковиду, согласовываем его с Роспотребнадзором, меры предосторожности будут строже. Но все склоняются к тому, что надо продолжать делать усилия по проведению чемпионата. Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить чемпионат и забыть про него, как произошло в 2020 году.



— Существует ли сценарий или критерии, при которых чемпионат уже точно будет остановлен?

— Как я уже говорил, никто не проголосовал против продолжения чемпионата. Сейчас те клубы, которые не имеют положительных ПЦР-тестов, могут продолжать играть между собой, чтобы потом меньше игр пришлось переносить и доигрывать. Тогда у нас может быть сжатый плей-офф, когда команды будут в плей-офф проводить матчи два дня подряд, как это уже раньше было. Но если мы сможем успешно доиграть те игры, которые сейчас были отменены, то и плей-офф будет хорошим. Есть разные сценарии.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYZeefMs6SY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.





— Что будете делать в плей-офф в случае возникновения подобной ситуации с коронавирусом?

— Сегодня проговаривали эту ситуацию и рекомендовали командам вакцинироваться. Переносить плей-офф некуда. Даже если взять наш базовый сценарий, получается очень сжатый плей-офф. Мы всех предупредили, что сейчас положение по ковиду находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Игроки на матч будут допускаться только вакцинированные и с отрицательным ПЦР-тестом. Обратили внимание клубов лиги, чтобы они занялись и командами ВХЛ, чтобы в случае чего можно было заменить игроков. За неявку на игру будет засчитываться техническое поражение.

— Вы говорили, что ещё сильнее будет ужесточён ковидный регламент. Можете рассказать подробнее?

— Я уже сказал, что он находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках. Как только мы получим новое положение, тогда будем готовы рассказать, что туда вошло, а чего там нет.

— Когда можно будет совершенно точно сказать, что чемпионат будет доигран? Есть ли какой-то дедлайн принятия решения?

— По какому сценарию мы пойдём дальше и как мы будем играть в плей-офф, будет решено после прорабатывания этого вопроса с клубами. Пройдёт опрос с участием всех руководителей клубов КХЛ, получим результаты, посчитаем на бумаге, какой вариант будет на первом месте. Тогда мы опять соберём совет руководителей клубов и начнём двигаться в ту или иную сторону для составления дальнейшего календаря.

— Сколько игроков с положительным тестом на коронавирус заставит команду уйти на карантин?

— Мы не можем сказать точно, какое количество игроков с положительными тестами заставляет команду целиком уйти на карантин. Если мы видим быстрый рост заболеваемости, то отменяем матчи. Тот же «Спартак» сейчас летел с Дальнего Востока, ждём вечерних тестов, будем решать по проведению их матчей. Все игроки были в контакте, так как перелёт долгий. Обычно в течение двух дней видно, какой масштаб бедствия в командах. Сегодня ждём результатов тестирования. У ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что я не думаю, что их матч со «Спартаком» состоится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYdX4Rftc6d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYdX4Rftc6d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYdX4Rftc6d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.





— Известно, что у Зарипова положительный тест на коронавирус, а вообще в «Ак Барсе» два таких случая. Не считаете, что завтра количество таких тестов может стать 15 и их матч со СКА может привести к заражению другой команды?

— Зарипов сдал положительный тест на коронавирус 3 января, сегодня он уже может выходить. Случай с Данисом никак не связан с общей тенденцией. «Ак Барс» вчера сделал тестирование, положительных результатов нет. Их матч со СКА стоит в расписании.

— Сколько длится карантин? И как с него можно выйти? Кажется, что «Автомобилист» сидит целую вечность.

— Через пять дней после отрицательного ПЦР можно выйти с карантина, но мы держим чуть дольше. Тестирование «Автомобилиста» запланировано на завтра, чтобы понять, могут ли они сыграть в следующем матче.



— Можно ли доиграть чемпионат в мае?

— Был вариант залезть на май — сдвинуть сроки плей-офф. При этом много юридических аспектов: нужно переписывать контракты и менять регламент. Также здесь потолок зарплат решает, игроки должны дать согласие на изменение контрактов. Многие клубы на грани с потолком. Если игрокам придётся дополнительно платить, клубы выйдут за потолок. Смотрели по структуре чемпионата — шесть дней в мае нам ничего не дадут, они не спасут в этой ситуации. По правилам ИИХФ, 6 мая мы должны отпустить сборников по их командам. А в финале Кубка Гагарина будет много кандидатов на поездку на чемпионат мира.

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— Почему КХЛ нарушила свой же регламент и провела матч «Барыс» — «Металлург» в Нур-Султане при режиме ЧП? Вы читали заявление гостей на сей счёт?

— «Мы читали про заявление “Магнитки” после матча в Нур-Султане. Мы были на связи с госорганами Казахстана и с самим клубом. Нас заверили, что приняты все необходимые меры для проведения матча. Также мы разговаривали с “Магниткой”, когда команда приехала в гостиницу, на стадион. Конечно, возможно, что хоккеисты неважно себя чувствовали из-за сложившейся атмосферы или игры без зрителей. Но, когда команда проигрывает, у руководителей всегда случаются эмоции. Высказался Ласьков (вице-президент, директор магнитогорского “Металлурга”. — Прим. “Чемпионата”) таким образом, у него было такое мнение. Потом он давал положительные комментарии.

Да, есть положение в регламенте про ситуации с чрезвычайными положениями. Мы это понимаем, признаём и знаем. Но команда уже находилась там, ей ничего не угрожало. Все согласились играть, соперник прилетел, госорганы нас заверили о безопасности, была усилена охрана. На тот момент в Нур-Султане было всё спокойно, поэтому пошли на такое решение, которое было принято. Мы видим, что всё прошло гладко. А то, что час пришлось в самолёте — так это в любом аэропорту бывают задержки.

— То, что Роман Ротенберг занимает должность главного тренера СКА и входит в совет директоров КХЛ — это не конфликт интересов?

— Роман Ротенберг — член совета директоров КХЛ. Нет конфликтов интересов в том, что он работает главным тренером СКА. У нас в совет директоров входят многие руководители. Должность у Романа в Питере — и главный тренер, и гендиректор. Как гендиректор он может находиться в совете директоров КХЛ, и продолжать там работать, и участвовать в обсуждениях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYTSvhuKgk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYTSvhuKgk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYTSvhuKgk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— То, что «Барыс» сыграет свой домашний матч 17 января в гостях, на площадке «Ак Барса» — это не нарушение спортивного принципа?

— А «Локомотив» — «Йокерит» в плей-офф вспомните. Чего это «Йокерит» играл в Ярославле? Было ли тогда это по-спортивному? Сам клуб согласился провести домашний матч на поле соперника. Были и другие случаи. Я не вижу здесь ничего такого. «Барыс» сам берёт на себя затраты на перелёт в другой город, для них это большие затраты. А то, что «Ак Барс» не полетит в Нур-Султан, — так в прошлом году у нас кому-то больше повезло, а сейчас вот «Ак Барсу» немножко повезло.



— Почему «Салавату» поставили техническое поражение в матче с «Трактором», а все остальные матчи просто отменяются, но без «технарей»?