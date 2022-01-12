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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ, или как разыграют последние места в Кубке Гагарина

«Барыс» не только практически оформил выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но и может улучшить свою позицию в Восточной конференции. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская команда набрала в 47 встречах 48 очков, обеспечив себе восьмое место на «Востоке», всего на пару баллов отставая от нижнекамского «Нефтехимика». Почему же «Барыс» способен обойти конкурентов на финишном отрезке регулярного чемпионата?

Во-первых, если взять последние 15 игр в турнире, то казахстанцы набрали в них 18 очков. «Нефтехимик» оформил на три балла меньше, а преследователи казахстанцев, «Амур» с «Автомобилистом», отметились 15 и 11 очками соответственно.

Во-вторых, на отрезке в пять игр «Барыс» выступил еще лучше — набрал восемь очков. «Нефтехимик» с «Амуром» снова «проиграли», взяв на два балла меньше, а «Автомобилист» и вовсе провалился (одно очко).

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, если казахстанцы сохранят темп по набору очков, то не только не подпустят конкурентов, но и смогут обойти «Нефтехимик». Почему? «Барыс» отстает всего на два очка, но имеет матч в запасе.

Если столичные хоккеисты нагонят по победам в основное время (14 против 15), то по оставшимся четырем дополнительным показателям будут иметь преимущество над конкурентами из России. Шансы на седьмое место на «Востоке» очень хорошие.

Напомним, что «Барыс» продолжит выездную серию матчами с «Витязем» (13 января) и «Салаватом Юлаевым» (15 января). Вслед за матчем в Нижнем Новгороде, который отменили из-за COVID-19, перенесена в Россию и еще одна игра столичного клуба — с «Ак Барсом», которая должна была состояться 17 января.

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