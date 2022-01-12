Источник: КХЛ приостановит сезон. Клубы не приняли ни один вариант продолжения регулярки

Вчера состоялось совещание представителей клубов КХЛ совместно с руководством лиги, на котором обсуждались варианты завершения регулярного чемпионата. Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что стороны решили продолжать чемпионат.

При этом клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона, который предлагался лигой — сократить количество матчей, провести плей-ин для команд, которые борются за попадание в плей-офф, уменьшить первый раунд Кубок Гагарина.

На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». Вскоре может добавиться и минское «Динамо». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для встречи «Йокерит» — «Автомобилист» (перенесён с 3 на 22 января).