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16:59 (мск), источник: Life.ru

КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата с 15 января

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о приостановке регулярного чемпионата с 15 января. Сообщение опубликовано на сайте лиги.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Life.ru
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«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно», — говорится в сообщении.

Как отметил президент КХЛ Алексей Морозов, здоровье игроков и болельщиков остаётся главной целью для Лиги. За последние сутки число заболевших представителей КХЛ увеличилось на 60 человек.

«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», — заявил Морозов.

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