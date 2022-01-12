КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата с 15 января
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о приостановке регулярного чемпионата с 15 января. Сообщение опубликовано на сайте лиги.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о приостановке регулярного чемпионата с 15 января. Сообщение опубликовано на сайте лиги.
«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно», — говорится в сообщении.
Как отметил президент КХЛ Алексей Морозов, здоровье игроков и болельщиков остаётся главной целью для Лиги. За последние сутки число заболевших представителей КХЛ увеличилось на 60 человек.
«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», — заявил Морозов.