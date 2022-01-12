КХЛ все-таки тормознула регулярный чемпионат! Теперь под угрозой весь сезон?

Ещё накануне президент КХЛ Алексей Морозов проводил совещание с представителями клубов. По итогам заседания, проходившего в онлайн-формате, так и не было принято ни одного решения касательно изменения формата дальнейшего проведения регулярки. Хотя самым логичным вариантом виделось сокращение регулярного чемпионата до 45 матчей, лечение всех заболевших, подготовка к Олимпиаде, а уже после неё — полноценный плей-офф. Но категорически против такого варианта, к примеру, выступил «Автомобилист», посчитавший, что способен прибавить и забраться в зону плей-офф. Вот только после провальной игры в нынешнем сезоне и долгого карантина (а значит, потери формы игроками) верится в это с трудом.

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«Сегодня мы встретились со всеми руководителями клубов и представителями ФХР. Вы знаете, что многие клубы сидят на карантине, и эта тенденция продолжается. Прирост в 127 человек за последнюю неделю, такого ещё не было. Появились клубы, где болеют игроки всей системы. Но все команды хотят доиграть сезон.



Сегодня думали, как продолжать чемпионат, выслушали позицию клубов. Склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной и спортивной борьбе. Договорились о том, что сделаем некий опрос по клубам. Будем дальше вести обсуждение. На данный момент принято решение, что благополучные по здоровью клубы будут продолжать играть», — заявил уже на общении с журналистами президент КХЛ Алексей Морозов.

По сути, это и стало ключевым решением по итогам всего собрания. «Всё, стоп» никто не сказал, те кто мог играть — играли. Однако уже к вечеру начали приходить печальные новости из других команд. К ЦСКА, «Автомобилисту», «Торпедо», рижскому «Динамо», «Салавату Юлаеву» и «Торпедо» добавились магнитогорский «Металлург» и «Спартак», чьих хоккеистов тоже начал скашивать коронавирус и положительные ПЦР-тесты.

Но вечером друг с другом сыграли «Витязь» и «Северсталь», московское «Динамо» и «Йокерит», а также СКА и «Ак Барс». Сегодня с утра свой матч завершили «Адмирал» и «Сибирь», в «Нефтехимике» нам сообщили, что в штатном режиме готовятся к вечернему матчу с «Трактором».

Параллельно в СМИ начала появляться информация о том, что КХЛ всё-таки приостановит регулярный чемпионат, а может и вовсе завершить его досрочно. Но всё это на уровне слухов, так как в лиге подобное не подтверждали.

Официальная же информация появилась ближе к вечеру по московскому времени, когда КХЛ наконец-то решила прояснить ситуацию.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», — говорилось в заявлении, что фактически означало приостановку регулярки.

Кроме того, лига уведомила, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

Лига решила не проводить матчи № 584 «Локомотив» — «Ак Барс», № 587 «Динамо» Мск — «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба и сыграет первый матч в новом году с «Северсталью».