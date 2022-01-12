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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» одержал победу дома над лидирующим в таблице КХЛ «Трактором»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

Нефтехимик
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Источник: ХК "Нефтехимик"
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Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

Счёт в игре на 12-й минуте открыл форвард хозяев Эдуард Гиматов с передачи Сергея Купцова и Михаила Сидорова. Через минуту ответную шайбу забросил Андрей Стась, ассистенты — Теэму Пулккинен и Марсель Шолохов.

На 15-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд во второй раз, отметился нападающий Вячеслав Лещенко, голевой пас сделал Ансель Галимов. На 37-й минуте «Трактор» отыгрался, благодаря усилиям Лукаша Седлака, которому передачу отдали Артём Шварёв и Евгений Кулик.

На 58-й минуте форвард «Нефтехимика» Павел Порядин вывел хозяев вперёд. Через минуту в пустые ворота Дэн Секстон отправил ещё одну шайбу в ворота «Трактора», установив окончательный счёт.

Нефтехимик
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Трактор
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