«Нефтехимик» одержал победу дома над лидирующим в таблице КХЛ «Трактором»

Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

Счёт в игре на 12-й минуте открыл форвард хозяев Эдуард Гиматов с передачи Сергея Купцова и Михаила Сидорова. Через минуту ответную шайбу забросил Андрей Стась, ассистенты — Теэму Пулккинен и Марсель Шолохов.

На 15-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд во второй раз, отметился нападающий Вячеслав Лещенко, голевой пас сделал Ансель Галимов. На 37-й минуте «Трактор» отыгрался, благодаря усилиям Лукаша Седлака, которому передачу отдали Артём Шварёв и Евгений Кулик.