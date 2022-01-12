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12 января, источник: Чемпионат.com

КХЛ сообщила об отмене матча «Витязь» — «Барыс», который должен был пройти 13 января

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между подмосковным «Витязем» и казахстанским «Барысом».

Витязь
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«По состоянию на вечер 12 января у четырёх хоккеистов и четырёх представителей “Витязя” ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч № 586 “Витязь” — “Барыс”, запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, ранее стало известно о приостановке регулярного чемпионата КХЛ до олимпийской паузы. Было перенесено четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года.

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