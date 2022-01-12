КХЛ сообщила об отмене матча «Витязь» — «Барыс», который должен был пройти 13 января

«По состоянию на вечер 12 января у четырёх хоккеистов и четырёх представителей “Витязя” ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.
С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч № 586 “Витязь” — “Барыс”, запланированный на 13 января.
Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении лиги.
Напомним, ранее стало известно о приостановке регулярного чемпионата КХЛ до олимпийской паузы. Было перенесено четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года.