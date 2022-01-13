Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
21
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Коламбус
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.01
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Баффало
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
52
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Монреаль
Хоккей. НХЛ
14.01
Калгари
Оттава
Хоккей. НХЛ
14.01
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе
Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Почти 200 представителей клубов КХЛ заразились коронавирусом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом представителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достигло отметки в 199 человек, отмечается на сайте организации.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В числе заразившихся 138 хоккеистов, за последние сутки коронавирусной инфекцией заболело 32 человека, четверо выздоровели.

Новые случаи заражения выявлены в омском «Авангарде», казанском «Ак Барсе», подмосковном «Витязе», ярославском «Локомотиве», магнитогорском «Металлурге», рижском «Динамо» и «Сочи».

В среду Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила, что встречи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января, отложены из-за вспышек коронавируса. В ближайшие игровые дни будут проводиться только матчи тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической ситуации.

Читайте также
 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь