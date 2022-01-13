Почти 200 представителей клубов КХЛ заразились коронавирусом

В среду Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила, что встречи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января, отложены из-за вспышек коронавируса. В ближайшие игровые дни будут проводиться только матчи тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической ситуации.