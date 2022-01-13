СКА обыграл «Сочи» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Колготин (58).

Нападающий Евгений Кетов провел 507-й матч за СКА и установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.

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СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах, отрыв от идущего на втором месте московского «Динамо» составляет четыре очка. СКА гарантировал себе место в плей-офф, поскольку идущее на девятом месте «Торпедо» потеряло шансы догнать петербургский клуб. Ранее в плей-офф досрочно вышли «Трактор», «Металлург» и «Ак Барс», выступающие в Восточной конференции.

«Сочи» расположился на предпоследнем, 11-м месте на Западе, набрав 41 очко в 48 встречах.