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13 января, источник: ТАСС

СКА обыграл «Сочи» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 января. Петербургский СКА победил «Сочи» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 5 765 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Колготин (58).

Нападающий Евгений Кетов провел 507-й матч за СКА и установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.

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СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах, отрыв от идущего на втором месте московского «Динамо» составляет четыре очка. СКА гарантировал себе место в плей-офф, поскольку идущее на девятом месте «Торпедо» потеряло шансы догнать петербургский клуб. Ранее в плей-офф досрочно вышли «Трактор», «Металлург» и «Ак Барс», выступающие в Восточной конференции.

«Сочи» расположился на предпоследнем, 11-м месте на Западе, набрав 41 очко в 48 встречах.

Лига в среду приняла решение о переносе матчей в период с 15 по 21 января в связи со вспышкой заражений коронавирусом в командах, а позже стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Окончательно календарь перенесенных матчей станет известен после 23 января.

СКА
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Сочи
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